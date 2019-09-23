​ميشال افرام​ نشر لائحة بأسماء العواصف التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء

نشر مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ​ميشال افرام​، لائحة بأسماء العواصف التي يمكن أن تحدث خلال 2019-2020. وفيما يلي الأسماء: "أنجيلا، بيلا، كلارا، داني، أليز، فدى، جورج، هبا، ايريس، جان، كارين، لاري، مارس، نينل، عمر، وبيتر".

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