الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة بحث موضوع الكهرباء

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة بحث موضوع ​الكهرباء​ (FSRU)، حضره نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ والوزراء: المالية ​علي حسن خليل​، ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​، الأشغال والنقل ​يوسف فينيانوس​، الإعلام ​جمال الجراح​، ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، العمل ​كميل ابو سليمان​ و​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، وذلك لاستكمال مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل انتاج الكهرباء.

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