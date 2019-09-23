بومبيو: أميركا ستسعى للحصول على دعم دولي بمواجهة إيران في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستسعى خلال أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة إلى الحصول على مساندة دوليّة في مواجهة إيران"، الّتي تتّهمها واشنطن باستهداف منشأتَين نفطيّتين تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية.
ولفت في تصريح عبر قناة "ايه بي سي"، إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأنا شخصيًّا، نريد منح الدبلوماسيّة كلّ فرص النجاح"، معربًا عن أمله أن "تتبنّى الأمم المتحدة موقفًا حازمًا". وركّز على أنّ "المنظمة الدوليّة أنشئت تمامًا لهذا النوع من الأمور -حين تُهاجم دولة أخرى- ونأمل أن تتحرّك على هذا الصعيد".
وأكّد بومبيو مجدّدًا أنّ "ما تعرّضت له السعودية كان هجومًا إيرانيًّا نُفّذ بصواريخ "كروز".
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