بومبيو: أميركا ستسعى للحصول على دعم دولي بمواجهة إيران في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستسعى خلال أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة إلى الحصول على مساندة دوليّة في مواجهة ​إيران​"، الّتي تتّهمها ​واشنطن​ باستهداف منشأتَين نفطيّتين تابعتين لشركة "أرامكو" في ​السعودية​.

ولفت في تصريح عبر قناة "ايه بي سي"، إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وأنا شخصيًّا، نريد منح الدبلوماسيّة كلّ فرص النجاح"، معربًا عن أمله أن "تتبنّى ​الأمم المتحدة​ موقفًا حازمًا". وركّز على أنّ "المنظمة الدوليّة أنشئت تمامًا لهذا النوع من الأمور -حين تُهاجم دولة أخرى- ونأمل أن تتحرّك على هذا الصعيد".

وأكّد بومبيو مجدّدًا أنّ "ما تعرّضت له السعودية كان هجومًا إيرانيًّا نُفّذ بصواريخ "كروز".