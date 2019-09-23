شرطة إسبانيا اعتقلت 9 انفصاليين في كتالونيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف

أعلنت ​الشرطة الإسبانية​ "أنّها اعتقلت تسعة انفصاليين في إقليم ​كتالونيا​ بشمال شرق البلاد، بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف"، مبيّنةً أنّ "الاعتقالات كانت بأوامر من المحكمة العليا الإسبانية".

وذكرت صحيفة "لا بانجوارديا" أنّ "التسعة اعتُقلوا خلال مداهمة للشرطة في بلدات عدّة بكتالونيا، بينها ساباديل وباريتس ديل باييس".

وتمثّل الحركة الداعية لانفصال كتالونيا عن ​إسبانيا​ تحديًا كبيرًا للبلاد منذ سنوات، وأثارت أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود عندما أعلن الإقليم استقلاله لفترة قصيرة في عام 2017.