أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أنّ "القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيًّا من الضفة الغربية بما فيها القدس، الليلة الماضية وفجر يوم الإثنين".
ولفت في بيان، إلى أنّ "من بين المعتقلين سيّدة وأطفال أحدهم يبلغ من العمر 11 عامًا وأشقاء وأسرى سابقون"، مبيّنًا أنّه "رافق عمليّات الاعتقال اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل لا سيما في بلدة العيساوية".
من جهته، ذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أنّه جرى اعتقال 25 فلسطينيًّا من بلدة العيسوية للاشتباه في تورّطهم في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على دوريات للشرطة"، مشيرًا إلى أنّه "سيتمّ عرض المعتقلين ومن بينهم قاصرون على المحكمة في وقت لاحق اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.