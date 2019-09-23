نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا من الضفة الغربية

أعلن "​نادي الأسير الفلسطيني​" أنّ "​القوات الإسرائيلية​ اعتقلت 51 فلسطينيًّا من ​الضفة الغربية​ بما فيها ​القدس​، الليلة الماضية وفجر يوم الإثنين".

ولفت في بيان، إلى أنّ "من بين المعتقلين سيّدة وأطفال أحدهم يبلغ من العمر 11 عامًا وأشقاء وأسرى سابقون"، مبيّنًا أنّه "رافق عمليّات الاعتقال اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل لا سيما في بلدة العيساوية".

من جهته، ذكر المتحدث باسم ​الشرطة الإسرائيلية​ أنّه جرى اعتقال 25 فلسطينيًّا من بلدة العيسوية للاشتباه في تورّطهم في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على دوريات للشرطة"، مشيرًا إلى أنّه "سيتمّ عرض المعتقلين ومن بينهم قاصرون على المحكمة في وقت لاحق اليوم".