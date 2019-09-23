قوات الأمن التركية ضبطت أكثر من 200 مهاجر غير شرعي غربي البلاد

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طواقم ​خفر السواحل التركي​ ضبطت ثلاثة زوارق مطاطيّة قبالة سواحل ​بودروم​ غربي البلاد، وعلى متنها 113 مهاجرًا غير نظامي"، مؤكّدةً أنّ "المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الجزير اليونانية في بحر إيجه".

ولفتت إلى أنّ "في ولاي ​جناق قلعة​، ضبطت ​قوات الأمن التركية​ 90 مهاجرا غير شرعي، على متن حافلات في نقطة التفتيش عند مدخل الولاية".