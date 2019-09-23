ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طواقم خفر السواحل التركي ضبطت ثلاثة زوارق مطاطيّة قبالة سواحل بودروم غربي البلاد، وعلى متنها 113 مهاجرًا غير نظامي"، مؤكّدةً أنّ "المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الجزير اليونانية في بحر إيجه".
ولفتت إلى أنّ "في ولاي جناق قلعة، ضبطت قوات الأمن التركية 90 مهاجرا غير شرعي، على متن حافلات في نقطة التفتيش عند مدخل الولاية".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن التركية ضبطت أكثر من 200 مهاجر غير شرعي غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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