أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، "أنّها قامت بتسهيل عودة 3 آلاف و46 إثيوبيًّا عالقًا في اليمن، خلال العام 2019"، موضحةً أنّ "من بين هؤلاء 26 بالمئة أطفال و5 بالمئة نساء". ولفتت إلى أنّه "تمّ إجلاؤهم جوًّا عبر مطاري صنعاء وعدن".
وتُعدّ اليمن وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا. ويهدف العديد منهم إلى الانتقال عبر رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج. ووفقًا لأرقام أمميّة سابقة، فإنّ اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة الدولية للهجرة: إجلاء أكثر من 3 آلاف إثيوبي من اليمن خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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