المنظمة الدولية للهجرة: إجلاء أكثر من 3 آلاف إثيوبي من اليمن خلال 2019

أعلنت ​المنظمة الدولية للهجرة​ التابعة للأمم المتحدة، "أنّها قامت بتسهيل عودة 3 آلاف و46 إثيوبيًّا عالقًا في ​اليمن​، خلال العام 2019"، موضحةً أنّ "من بين هؤلاء 26 بالمئة أطفال و5 بالمئة نساء". ولفتت إلى أنّه "تمّ إجلاؤهم جوًّا عبر مطاري ​صنعاء​ وعدن".

وتُعدّ اليمن وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما ​الصومال​ و​إثيوبيا​. ويهدف العديد منهم إلى الانتقال عبر رحلتهم الصعبة إلى ​دول الخليج​. ووفقًا لأرقام أمميّة سابقة، فإنّ اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.