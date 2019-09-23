أوصى الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، بتوقيع اتفاقية بشأن تمويل ​روسيا​ لنفقات تحديث ​القوات المسلحة​ في جمهورية أبخازيا.

وكان أعلن، أن وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، وقع مع نظيره الأبخازي، ميراب كيشماريا، اتفاقا حول تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين وتحديث أسلحة القوات المسلحة الأبخازية.

وقد اعترفت روسيا في آب 2008، باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين كانتا تسعيان إلى ​الاستقلال​ عن ​جورجيا​ منذ التسعينيات من القرن الماضي، وأعلن القادة الروس مرارا بأن الاعتراف باستقلال هاتين الجمهوريتين عن جورجيا، هو انعكاس للحقائق القائمة، ولا يخضع للمراجعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يوصي بتوقيع اتفاقية تمويل تحديث قوات جمهورية أبخازيا المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.