الشرطة البريطانية: اعتقال شخص بعد العثور على طرد مشبوه قرب مطار مانشستر

كشفت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بريطانيا، أنّ "خبراء مفرقعات في طريقهم للتعامل مع طرد مريب في مطار مانشستر، وأنّ أفراد الشرطة في المطار اعتقلوا شخصًا".
وأعلنت أنّه "تمّ فرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر، ويتمّ تشجيع الناس على اتّباع تعليمات الضباط"، لافتةً إلى أنّه "تمّ إيقاف حركة القطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل في الوقت الراهن".
وكانت قد أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بـ"اعتقال شخص بعد العثور على طرد مشبوه قرب مطار مانشستر".
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