اردوغان: من يغرقون الإرهابيين بالسلاح لهم نصيب من دماء المسلمين

ركّز الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "من يغرقون الإرهابيين بالأسلحة لتحقيق مكاسب يصبون إليها، لهم نصيب من دماء المسلمين".

ولفت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى مع أتراك ومسلمين في ولاية ​نيويورك​ الأميركية، إلى "أنّنا كمسلمين ليس لدينا، ولم يكن لدينا أبدًا، أي مشكلة في العيش بسلام مع المنتمين لأديان أخرى".

وفيما يخصّ مكافحة تنظيم غولن، أعلن اردوغان أنّ "بلاده قامت بما يلزم حيال إنهاء أنشطة التنظيم في ​الولايات المتحدة الأميركية​، وتسليم زعيمه المقيم في ​بنسلفانيا​ إلى ​تركيا​"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا ستكشف للعالم أجمع، حقيقة هذا التنظيم الإرهابي الّذي تسبّب باستشهاد 251 مواطنًا ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز 2016".