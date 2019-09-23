الحكومة الايرانية: بإمكان ناقلة النفط البريطانية ان تبحر بعد استكمال الامور القضائية

أعلنت ​الحكومة الايرانية​ انه "بإمكان ناقلة ​النفط​ البريطانية ان تبحر بعد استكمال الامور القضائية". وكانت السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة "ستينا إمبيرو" المملوكة من شركة سويدية والتي كانت تبحر تحت العلم البريطاني، في مياه مضيق هرمز، مؤكدة إن الناقلة "انتهكت قوانين الملاحة الدولية". وجاء احتجاز الناقلة البريطانية وطاقمها المكون من 23 شخصا، في 19 آب الماضي، بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية البريطاني.

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