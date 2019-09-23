القبض على شخص قتل رجل أمن وأصاب آخر بعمليتي طعن في بنزرت بتونس

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني في تونس محمد زكرى، أنّ "عسكريًّا حاملًا للزيّ كان متوجّهًا إلى عمله، تعرّض إلى طعن بآلة حادّة، من قبل شخص مجهول بمحطة الحافلات في بنزرت، وذلك قبل أن يتوجّه المعتدي إلى محكمة الاستئناف وينفّذ ​عملية طعن​ ثانية ضدّ عنصر أمني ويقتله".

ولفت إلى أنّه "تمّ نقل العسكري إلى المستشفى العسكري ببنزرت، وأنّ حالته مستقرّة".

من جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم ​وزارة الداخلية التونسية​ خالد الحيونى، أنّ "عملية الطعن تمّت اثر خروج العنصر الأمني من المشرب الموجود قرب المحكمة"، مبيّنًا أنّ "الوحدات الأمنية تولّت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فوريّة، وأنّ الأبحاث متواصلة حاليًّا لتحديد أسباب وخلفيّات الاعتداء".