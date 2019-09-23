استدعت القاضية نجاة ابو شقرا، كلاّ من عباس قبلان وانور ياسين ولافي المصري ويوسف ترمس، لتقديم افاداتهم كشهود في قضية العميل ​عامر الفاخوري​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو شقرا تستدعي 4 أسرى محررين لتقديم افاداتهم بقضية العميل الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.