كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: أمريكا "يائسة".. وبومبيو: نتجنب الحرب مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين،

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة جولة أخرى من العقوبات على إيران، بما في ذلك على مصرفها المركزي الذي تم إدراجه بالفعل في القائمة السوداء، في أعقاب هجمات 14 سبتمبر على منشآت النفط السعودية التي ألقت الرياض والمسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على إيران.

وتنفي طهران تورطها في الهجمات التي أعلنتها حركة الحوثي اليمنية، وهي جماعة متحالفة مع إيران تقاتل تحالفًا تقوده السعودية في الحرب الأهلية في اليمن.

وأضاف روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "الأمريكيون يعاقبون المؤسسات التي تم إدراجها بالفعل في القائمة السوداء، "أن هذا يشير إلى اليأس الأمريكي الكامل ويظهر أن "أقصى ضغط" قد فشل لأن الأمة الإيرانية العظيمة قاومت بنجاح ".

ولكن روحاني قال: "أن الوضع أصبح "شديدًا" في المنطقة وألقى باللوم فيه على واشنطن".

وتابع روحاني: "لقد أصبحت المنطقة مكثفة، وإنها تبث دعاية عن الأضرار (في السعودية) التي يمكن إصلاحها في غضون أسبوعين، ولأن أمريكا تريد غزو المنطقة".

وأردف روحاني أنه سيعرض خطة سلام إقليمية يطلق عليها "أمل هرمز للسلام" في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقال روحاني قبل مغادرته متوجها إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة: "جميع دول الخليج الفارسي ومضيق هرمز والأمم المتحدة مدعوة للانضمام".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبو" اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تهدف إلى تجنب الحرب مع إيران والقوات الإضافية التي أمرت بنشرها في منطقة الخليج هي من أجل "الردع والدفاع".

وأضاف بومبيو في حديثه إلى "فوكس صنداي": "إنه واثق من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءً إذا فشلت إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية فهمت ذلك جيدًا".

وقال بومبو أن واشنطن تتخذ إجراءات لردع طهران، لكنه أضاف أن ترامب سوف يتخذ الإجراءات اللازمة إذا فشلت طهران في تغيير سلوكها. مضيفًا: "إذا استمر هذا الردع في الفشل، فأنا واثق من أن الرئيس ترامب سيواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية".

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وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بعد هجوم في نهاية الأسبوع الماضي على منشآت نفطية سعودية عطلت في البداية نصف إنتاج النفط من المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وألقيت باللوم فيها على الولايات المتحدة والسعودية.

وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، وعاقبت البنك المركزي الإيراني في حين قال البنتاجون إنه سيرسل قوات أمريكية لدعم الدفاعات الجوية والصاروخية السعودية بعد أكبر هجوم على منشآت النفط في المملكة.

وأنكرت إيران تورطها في الهجوم، وأعلنت حركة الحوثي اليمنية، وهي جماعة متحالفة مع إيران تقاتل تحالفًا تقوده السعودية في الحرب الأهلية في اليمن.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في حديث لشبكة سي إن إن إن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية كان بمثابة هجوم على النظام الاقتصادي العالمي. وقال إن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم أي دولة مرتبطة بنظام الدولار الأمريكي بالعقوبات المفروضة على إيران.

سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران في عام 2015 وصعد من العقوبات لخنق صادراتها من النفط، وهي الدعامة الأساسية للاقتصاد الإيراني.

ولقد أدت هذه الخطوة إلى تفكيك جزء من إرث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وإزعاج حلفاء الولايات المتحدة الذين كانوا طرفًا في الاتفاقية، والتي تهدف إلى تقييد طريق طهران نحو قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظر ترامب في إمكانية تخفيف العقوبات على إيران، وأشار إلى أنه يمكن أن يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي من المقرر أن يحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وقال روحاني أن إيران، التي تنفي سعيها للحصول على أسلحة نووية، لن تتحدث إلى الولايات المتحدة حتى ترفع واشنطن العقوبات.

وقال "جان إيف لو دريان" وزير الخارجية الفرنسي أمس الأحد: "أن الهدف الرئيسي لبلاده في اجتماع الجمعية العامة هو تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن عقد اجتماع بين ترامب وروحاني لم يكن أولوية قصوى.

قادت فرنسا جهدًا أوروبيًا لمحاولة نزع فتيل التوترات بين واشنطن وطهران، ولكن تلك الجهود توقفت، حيث خفضت إيران من التزاماتها باتفاق نووي مع القوى العالمية عام 2015 ورفضت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات التي خنق الاقتصاد الإيراني.

