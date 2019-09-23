كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد طالبان يزور الصين لمناقشة جهود السلام في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين ان مبعوثي طالبان زاروا بكين لمناقشة جهود السلام في افغانستان مع المسؤولين الصينيين.

ترأس الوفد الملا عبد الغني برادار، أحد مؤسسي حركة طالبان ورئيس مكتبها السياسي في دولة قطر الشرق أوسطية.

قال المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانغ، إن بارادار ومسؤولي وزارة الخارجية الصينية تبادلوا الآراء حول "عملية دفع عجلة السلام في أفغانستان". ولم يذكر تفاصيل.

وناشد جينج الولايات المتحدة وطالبان للحفاظ على زخم مفاوضات السلام وقال إن الصين مستعدة "للعب دور بناء".

قد انهارت محادثات الولايات المتحدة وطالبان حول اتفاق سلام مؤخرا. وقال جينج إن بكين تدعم المفاوضات من أجل "تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار في وقت مبكر.. ستواصل الصين لعب أدوار بناءة لتحقيق هذه الغاية."

تجري أفغانستان انتخابات رئاسية يوم السبت، وهو تصويت تعارضه طالبان بشدة. وحذرت الجماعة المتمردة الأفغان من التصويت في الانتخابات وقالت إن مقاتليهم سيستهدفون الحملات الانتخابية وكذلك مراكز الاقتراع.

و في وقت سابق، نفذت طالبان هجومًا انتحاريًا على موكب الرئيس الأفغاني أشرف غاني في شمال أفغانستان أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

كان غاني حاضرا في المكان، لكنه لم يصب بأذى في هجوم الثلاثاء.

وقد نددت باكستان بالهجوم وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، وكذلك صلواتها من أجل الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله"، مضيفًا دعم إسلام أباد للجهود الأفغانية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب.

وكثيرا ما تتهم كابول باكستان بدعم طالبان التي صعدت هجماتها في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة. تنفي باكستان التهمة

و قد اعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن هجوم مميت في شمال أفغانستان استهدف مسيرة حملة الرئيس أشرف غني الانتخابية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا، وهجوم آخر في انفجار وقع في كابول بالقرب من السفارة الأمريكية.

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يقول ذبيح الله مجاهد، الناطق بلسان طالبان، انه استهدف أحد الانتحاريين حراس الرئاسة الذين كانوا يحمون غني والتجمع في مقاطعة باروان الشمالية مع أفراد آخرين من قوات الأمن.

ولم يصب غني في الهجوم ولم يعرف على الفور ما إذا اصيب أي من حراسه في الانفجار الذي وقع في باروان اليوم الثلاثاء.

يدعي مجاهد أن الانتحاري في كابول استهدف قاعدة للجيش الأفغاني، ولم يقدم المسؤولون الأفغان بعد تفاصيل عن هذا الهجوم.

وتقول وزارة الخارجية الإيرانية إن وفدا من طالبان زار طهران لمناقشة آفاق السلام في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء بورنا شبه الرسمية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله إن الوفد ناقش التطورات "الأخيرة" مع الجانب الإيراني. ولكنه لم يخض في التفاصيل.

يوم الاثنين، قال المتحدث باسم طالبان في قطر، سهيل شاهين، إن الوفد موجود في إيران. في ديسمبر، أكدت إيران زيارة نادرة لوفد مماثل إلى طهران.

لم تكن هذه المحادثات الأولى بين طالبان والمسؤولين الإيرانيين. في عام 2018، قالت إيران إن مثل هذه المحادثات قد تمت في الماضي وأنها ستواصل تسهيل المحادثات بين المتمردين والحكومة الأفغانية كجزء من الجهود المبذولة لوضع حد تفاوضي لحرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا.

اعلن مسؤولون أفغان انه انفجرت قنبلة لاصقة مثبتة في سيارة تابعة للشرطة قرب موكب للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان الشمالية.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا.

يقول المتحدث باسم حملة الرئيس حامد عزيز إن غني كان هناك لكنه آمن ولم يتعرض لاذي. قال عزيز إنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل لاحقًا.

وتقول وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، إن الانفجار وقع أثناء انطلاق الموكب اليوم الثلاثاء، عند مدخل المكان.

و تاتي هذه التطورات مع استعداد حوالي 100 الف عضو من قوات الأمن في البلاد ليوم الاقتراع. من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر.

