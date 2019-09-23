كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على طرد مشبوه بمطار مانشستر في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الشرطة البريطانية، صباح اليوم الإثنين، على طرد مشبوه قرب مطار مانشستر، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها.

وقالت الشرطة البريطانية، إن خبراء مفرقعات في طريقهم إلى المطار.

وفي سياق منفصل، أوضحت مبعوثة بريطانيا التجارية، أنها تتوقع إبرام صفقة تجارة حرة مع أستراليا في غضون أشهر من مغادرة الاتحاد الأوروبي.

واجتمعت وزيرة التجارة الدولية البريطانية "ليز تروس" مع وزير التجارة الأسترالي "سايمون برمنغهام" لوضع الأسس لصفقة تجارية ثنائية تتبع رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في اكتوبر.

ولدى سؤاله عن الإطار الزمني لمثل هذه الصفقة، صرح تروس للصحفيين "بالتأكيد سأقول شهورًا وليس سنوات".

في حين أن أستراليا استغرقت سنوات للتفاوض على 15 اتفاقية تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، كان برمنغهام حريصا على الاسراع علي ابرام اتفاق جديد مع سيد المستعمر السابق في أستراليا.

وقال برمنغهام: "إننا على استعداد تام للعمل مع المملكة المتحدة في الوقت الحالي وهم على استعداد للقيام بذلك".

تعطي بريطانيا الأولوية للتفاوض على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. تدرس بريطانيا أيضًا الانضمام إلى الكتلة التجارية متعددة الجنسيات لشراكة عبر المحيط الهادئ.

كانت بريطانيا جزءًا من مفاوضات أستراليا حول صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في عام 2015.

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في الحقبة الاستعمارية، كانت بريطانيا أهم شريك تجاري لأستراليا. قدمت بريطانيا 70٪ من واردات أستراليا خلال القرن التاسع عشر واشترت 80٪ من صادرات أستراليا. لا تزال بريطانيا أكبر سوق للصادرات في أستراليا داخل الاتحاد الأوروبي.

شعرت دول الكومنولث، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، بأنها مهجورة في سبعينيات القرن الماضي عندما انضمت بريطانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، رائدة الاتحاد الأوروبي.

وقال برمنغهام إن العلاقات التجارية الثنائية قبل انضمام بريطانيا إلى الكتلة التجارية الأوروبية تشكل تاريخ المناقشات التجارية الجديدة.

وأضاف برمنغهام: "إذا اعترضنا على الأشياء التي حدثت قبل 40 عامًا فيما يتعلق بتجارتنا أو سياستنا الخارجية أو في أي مكان آخر، فلن ننجز أي شيء أبدًا".

وقالت تروس، إن بريطانيا منعت عقد صفقات تجارية خارج الاتحاد الاوروبي بسبب زيادة التنظيم بقيادة بروكسل.

وأضافت تروس "أن المملكة المتحدة لديها تجارة مع بقية العالم أكثر من أوروبا، وهذا هو المكان الذي يوجد فيه الكثير من الأسواق النامية".

وتابعت قائلة "هناك فرصة كبيرة لنا لفعل الأشياء بطريقة مختلفة واستخدام تلك الحريات الجديدة التي نملكها".