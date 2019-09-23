كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوربين": سيقرر الحزب موقفنا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، يوم الأحد، إن حزبه سيوجهه بشأن كيفية القيام بحملة في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، متعهداً بتقديم خيار للناخبين بين البقاء في الاتحاد الأوروبي واتفاق "موثوق به".

في بداية المؤتمر السنوي للعمال في منتجع برايتون المطل على البحر الإنجليزي، تعرض "كوربين" لضغوط متجددة من قبل أعضاء الحزب وحتى بعض كبار فريقه للعودة بشكل لا لبس فيه إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي في أي تصويت جديد.

لكن حتى الآن زعيم حزب العمال، وهو يساري مشهور بنقده في الاتحاد الأوروبي، اتخذ موقفًا محايدًا، قائلًا، إنه كان من المهم أكثر توحيد الحزب من خلال احتضان "الباقين" وأولئك الذين يريدون مغادرة الكتلة.

قبل أسابيع فقط من تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي "سيتم أو يتنهي"، فإن حزب العمال، مثل المحافظين الحاكمين، منقسم بشدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مزايدًا في عدم اليقين بشأن رحيل بريطانيا، وهو أكبر قرار للسياسة التجارية الخارجية للبلاد لأكثر من 40 عامًا.

عشية مؤتمر عندما كان مسؤولو الحزب يأملون في تقديم حزب العمال كحكومة في الانتظار، اندلع خلاف جديد عندما حاول أحد حلفاء "كوربين" الإطاحة بنائب الزعيم توم واتسون بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتدخل "كوربين" لنزع فتيل الأزمة.

وناشد حزبه، مرة أخرى، أن يفهم أنه على الرغم من رغبة الكثير منهم في البقاء في الاتحاد الأوروبي، كانت هناك "أقلية مهمة" تؤيد المغادرة، ولذا يحتاج كلاهما إلى خيار إذا كان الأمر يتعلق بالاستفتاء الثاني.

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وعندما سُئل عما إذا كان حزب العمال سيشن حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو المغادرة بصفقة، قال "كوربين" لـ"بي بي سي"، إنه سيعقد مؤتمرًا خاصًا لتحديد موقف حزبه بعد الانتخابات التي يتوقع على نطاق واسع أن تكون قبل نهاية العام.

وقال "كوربين": "أنا أقود الحزب، وأنا فخور بقيادة الحزب، وأنا فخور بديمقراطية الحزب وبالطبع سأوافق على أي قرار يتخذه الحزب".

وأضاف: "سنطرح كلا الرأيين على الشعب البريطاني ونقول إن هذا هو أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها، (وهذا) هو البقاء ونأمل أن يكون خيار الإصلاح".

لكن رئيس لجنة السياسة الخارجية، إميلي ثورنبيري، حثت حزب العمال على اتخاذ موقف الآن في استفتاء جديد، معربًة عن مخاوف متزايدة من أن وجود موقف غير واضح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعاقب حزب العمال في الانتخابات.

وقالت لـ "هافينغتون بوست" في المؤتمر: "يبدو لي أن إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها مساعدة أنفسنا هي أن يكون هناك موقف واضح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من التحدث عن كل شيء آخر".

واستبعد "جونسون"، وهو شخصية بارزة في حملة الخروج لعام 2016، إجراء استفتاء ثانٍ، ورفض حتى التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهد بإخراج بريطانيا من الكتلة في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

وقال "كوربين"، إن أولويته هي التأكد من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يتم بدون صفقة بعد أن أجبر المشرعون المعارضون من خلال التشريعات التي تنص على أنه يجب على رئيس الوزراء طلب تمديد جديد من الاتحاد الأوروبي في حالة عدم وجود اتفاق بحلول 19 أكتوبر.