كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 أطفال جراء انهيار مدرسة في العاصمة الكينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهارت مدرسة في العاصمة الكينية صباح الاثنين، في حوالي الساعة 7:30 صباحًا، وقال مسؤولون انه قتل سبعة أطفال على الأقل.

تجمع الاهالي في مسرح مدرسة ذي بريفيش تالينت في نيروبي. كما تجمع مئات الأشخاص أثناء قيام عمال الطوارئ برفع الأنقاض. لم يكن واضحا ما إذا كان هناك أي شخص محاصرا تحتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة سايروس أوغونا إنه تم نقل 57 طالبًا إلى المستشفى. ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى.

يتم تنسيق المباني بشكل سيء في بعض المجتمعات الكينية سريعة النمو. وقال مايكل أوتينو، أحد السكان المحليين: "كان الأطفال هنا يهربون ويبكون".

و اوضح مسؤولون إن هناك أكثر من 800 طالب مسجلون في المدرسة.

