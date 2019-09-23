كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون": لا أتوقع تقدم في محادثات نيويورك بشأن خروج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من أنه لن يكون هناك تقدم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محادثات مع الزعماء الأوروبيين في نيويورك مع استمرار الثغرات، لكنه قال، إنه تم إحراز تقدم كبير في إبرام صفقة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تأججت الآمال في تحقيق انفراجة في الأسبوع الماضي عندما قال "جونسون"، إن شكل اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخذ في الظهور، وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتفاق ممكن.

لكن الجانبين منقسمان حول رغبة لندن في إزالة "الحدود" الأيرلندية من صفقة الطلاق التي أبرمتها سلف "جونسون"، تيريزا ماي. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إنه لم يتم اقتراح بديل مقبول من قبل لندن.

"جونسون"، الذي تعهد بتسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة، سيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار.

وسيناقش أيضًا التقدم المحرز في التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.

وقال "جونسون" للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى نيويورك: "أود أن أحذركم جميعًا حتى لا تعتقدوا أن هذا سيكون هو الوقت المناسب. لا أرغب في رفع مستوى الاعتقاد المفرط بوجود طفرة في نيويورك".

وأضاف "جونسون"، أنه بينما تم إحراز "قدر كبير" من التقدم منذ توليه منصبه في يوليو

نظرًا لأن قادة الاتحاد الأوروبي قد أقروا الآن بضرورة تغيير اتفاقية الانسحاب التي تم التوصل إليها مع سلفه، فقد كانت "لا تزال هناك ثغرات ولا تزال هناك صعوبات".

وأشار "جونسون"، إلى أنه يريد تأمين اتفاق معدل في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و 18 أكتوبر، مضيفًا: "هناك عدد كبير من اللاعبين المهمين، بما في ذلك؛ بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأيرلندا، أرادوا التوصل إلى اتفاق.

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وأوضح "جونسون": "لقد رأينا اهتمامًا بفكرة معاملة جزيرة أيرلندا كمنطقة واحدة لأغراض الصحة والصحة النباتية التي تعتبر مشجعة أيضًا. ومع ذلك لا تزال هناك ثغرات وما زالت هناك صعوبات".

كما قال رئيس وزراء بريطانيا، إنه من المهم أن تكون المملكة المتحدة "كاملة ومتكاملة" قادرة على الخروج عن قانون الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وتابع "جونسون": "المشكلة مع ... الدعم الحالية هي أنها ستمنع المملكة المتحدة من الاختلاف حول مجموعة كبيرة من المعايير الصناعية وغيرها. قد نرغب في التنظيم بشكل مختلف، لكن من الواضح أن هناك حافزًا قويًا للحفاظ على حركة البضائع السائلة ونرى أننا نستطيع القيام بالأمرين".

جونسون يريد إزالة ما يسمى بنقطة الدعم الحدودي، وهي بوليصة تأمين تهدف إلى تجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا من خلال مطالبة بريطانيا باتباع قواعد الكتلة بشأن التجارة والمعونات الحكومية ومعايير العمل والبيئة حتى لا تكون هناك حاجة ضرورية إلى إجراء الشيكات.

تُعد أيرلندا ضرورية لأي حل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لن يتمكّن "جونسون" من الحصول على موافقة البرلمان، ما لم تتم إزالة أو إعادة دعم الحدود الأيرلندية، لكن أيرلندا والاتحاد الأوروبي لا يرغبان في توقيع اتفاق دون حل للحدود.

وقامت بريطانيا الأسبوع الماضي بمشاركة المستندات الفنية مع بروكسل والتي طرحت أفكارها للتعامل مع القضية المثيرة للجدل للدعم، على الرغم من أنها لم تكن المقترحات القانونية الرسمية التي طلبتها بروكسل.

تريد الحكومة البريطانية، التي تشعر بالقلق من أن يسقطها الدعم في مدار الاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة، إزالته وإيجاد حل قبل ديسمبر 2020، عندما تنتهي فترة انتقالية مخطط لها.

وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي، إن المحادثات لم تسفر عن شيء.

وأضاف المسؤولين: "نحن لا نعرف حتى كيف نقرأ ما يفعلونه. إذا كانوا يحاولون بالفعل فتح مفاوضات، فسيتطلب الأمر منهم 6-9 أشهر أخرى للوصول إلى شيء ما. أم هو مجرد تكتيكية ويهدف إلى تجنب اللوم؟