توخيل: نيمار ملتزم بنسبة 100 بالمئة مع باريس سان جيرمان

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن نيمار ملتزم ”بنسبة 100 بالمئة“ تجاه بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل المهاجم البرازيلي هدف الفوز في الانتصار 1-صفر على أولمبيك ليون يوم الأحد.

ورغم أنه كان محاطا بأربعة مدافعين في الدقيقة 87، تلقى نيمار تمريرة أنخيل دي ماريا داخل منطقة الجزاء وصنع لنفسه مساحة كافية ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى أنطوني لوبيز حارس ليون.

وجاء الهدف بعد أسبوع واحد من هدف نيمار الحاسم للفريق الباريسي ضد ستراسبورج، وكال توخيل المديح لمستوى المهاجم البرازيلي رغم افتقاره للياقة المباريات.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا ”إنه ملتزم بنسبة 100 بالمئة معنا. إنه يضحك ويمرح ويمكن الاعتماد عليه.

”إنه موجود دائما من أجل زملائه. هذا طبيعي وضروري أيضا. إنه لاعب حساس للغاية“.

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وأضاف ”هذه ثالث مباراة له فقط في أربعة أشهر. سيستعيد لياقة المباريات بمرور الوقت وهذا سيساعده. نيمار حاسم دائما ومبتكر“.

وتعرض نيمار لصيحات استهجان من جانب بعض جماهير باريس سان جيرمان خلال لقاء ستراسبورج، بعد ارتباطه بالعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

لكنه تلقى دعما كاملا من زملائه وأشاد القائد تياجو سيلفا بالمهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما بعد أن قاد باريس سان جيرمان لرفع رصيده إلى 15 نقطة من ست مباريات متقدما بسبع نقاط على ليون صاحب المركز الثاني.

وأبلغ سيلفا محطة كانال بلوس التلفزيونية ”في نهاية المطاف صنع هدف نيمار الفارق… وأنا في الملعب لم أفهم ما فعله“.

وأضاف ”في بعض الأحيان نعتقد أن الأمر سهل وأن المدافع تركه يستدير، لكن الأمر ليس سهلا. في المران يقوم نيمار وكيليان مبابي بأشياء مذهلة ونحن استفدنا من المهارات الاستثنائية الموجودة هنا“.