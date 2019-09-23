اليوم الاثنين.. جلسة جديدة لمحاكمة هاجر الريسوني وسط تنديد حقوقي

من المرتقب، أن تنطلق زوال اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، وسط تضامن حقوقي ونسائي واسع، ونددت الهيآت الحقوقية بمتابعة الصحافية هاجر الريسوني، معتبرة محاكمتها انتهاكا لخصوصيتها.

وعرفت الجلسة السابقة، تقديم مجموعة من الدفوعات الأولية والشكلية من طرف دفاع الريسوني ومن معها، رد عليها ممثل النيابة العامة.

وبينما منح القاضي الكلمة للدفاع، للتعقيب على ممثل النياب العامة، التمس الدفاع تأجيل الجلسة اعتبارا للوضع الصحي للمعتقلين، ليستجيب القاضي للطلب.

إضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة المذكورة، السراح المؤقت لهاجر الريسوني، على الرغم من تقديم دفاعها جميع الضمانات التي من الممكن أن تطلبها المحكمة.

Advertisements

ودعا حقوقيون، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، بالتزامن مع انطلاق الجلسة الرابعة لمحاكمة الصحافية هاجر.

وينفي دفاع الصحافية هاجر الريسوني بشدة أن تكون هاجر قد قامت بالإجهاض، منتقدين حملات التشهير التي تستهدفها من قبل بعض وسائل الإعلام المعروفة بقربها من جهات في السلطة.

وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني، المعتقلة بسجن العرجات في الرباط، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، كما وصلت قضيتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما وضعت منظمة دولية شكاية باسمها يوم 12 شتنبر الجاري، أمام عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل.