دعوات لتسيير أسطول جوي طبي لغزة ووفد قطري يصل القطاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لتسيير أسطول جوي طبي إلى قطاع غزة، فيما وصل صباح اليوم الإثنين، وفد قطري للقطاع لتفقد مشاريع الإغاثة الإنسانية والطبية.

وصل وفد قطري برفقة نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خالد الحردان، إلى القطاع غزة عبر حاجز بيت حانون، حيث يعتزم الوفد متابعة سير عمل اللجنة القطرية والمشاريع الإغاثية المنفذة برعاية قطر، بكلفة أكثر من 400 مليون دولار.

وأكد أن ويأتي ذلك، في الوقت الذي جدد ملادينوف تحذيراته حول تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مهمة وتلامس الواقع، لكنها غير كافية، وتحتاج خطوات عملية.

وناشد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ملادينوف بصفته الأممية وبحكم اطلاعه على سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في غزة جراء الإغلاق والحصار، إصدار التوجيهات لكل المؤسسات الصحية والإنسانية الأممية والدولية لبدء تسيير أسطول جوي طبي.

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وقال الخضري، في بيان صحافي: "هذه التحذيرات وعلى أهميتها، لا تكفي على الإطلاق، ويجب أن يكون هناك خطوات عملية واقعية يمكن تنفيذها وتطبيقها لتلافي تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدارك الأمر، وبدء حل هذه الأزمات".

وأكد أن واقع غزة عموما يحتاج لجهد أممي دولي كبير لرفع الحصار الإسرائيلي رفعا كاملا، باعتبار ذلك خطوة أساسية ومهمة لحل الأزمات كافة، علما أن 50% من الأدوية الأساسية غير موجودة في غزة، إضافة إلى نحو 60% من المستهلكات الطبية في المختبرات وبنوك الدم.

وأوضح أن استمرار الحصار الإسرائيلي خطير جدا، ويجب أن ينتهي لأنه يتناقض مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، ويجب ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال حتى رفع الإغلاق والحصار كامل لما يشكله من عقوبة جماعية للسكان.