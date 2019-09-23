الرملة: اتهام شابين بقتل محمود المغربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تقدم النيابة العامة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شابين أحدهما قاصر (17 عاما) من سكان بلدة جلجولية على خلفية تورطهما في جريمة قتل محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما) في حي الجواريش بمدينة الرملة.
وستقدم النيابة العامة طلبا للمحكمة من أجل تمديد فترة اعتقال الشابين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهما.
وتعود حيثيات الجريمة إلى فجر يوم 6.8.2019، حينما تعرض الضحية لإطلاق نار داخل سيارته ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة.
وبحسب ادعاء الشرطة، فإنها اعتقلت الشابين بعد وقت قصير من اقتراف الجريمة وبحوزتهما سلاح أوتوماتيكي بالإضافة إلى مشطين من الذخيرة وقفازات من القماش وأخرى مطاطية وأغطية للوجه.
ووفقا للشرطة فإنه "بعد تمديد فترة اعتقال الشابين مرة تلو الأخرى تبين أن جريمة القتل وقعت على خلفية جنائية".
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