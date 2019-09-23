بيروت تحضر وطني الصالات للتصفيات الآسيوية

2019-09-23 | 11:22
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شد منتخبنا الوطني لكرة الصالات الرحال، صباح اليوم الاثنين، متوجها الى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يستمر عشرة أيام.
ووضعت قرعة تصفيات المنطقة الغربية المؤهلة لبطولة امم اسيا 2020 لكرة الصالات منتخبنا الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات البحرين والامارات وفلسطين و الكويت، ويشارك في التصفيات 31 منتخبا وطنيا، تم توزيعها بين أربع مناطق جغرافية (الشرق، الغرب، آسيان، الجنوب والوسط الآسيوي ).
ويأمل الجهاز التدريبي، بقيادة المدرب هيثم عباس بعيوي، تصعيد الجوانب البدنية والفنية كافة، والتأقلم مع طبيعة الاجواء المحيطة، قبل ان يتوجه الى السعودية في الرابع من الشهر المقبل، بناءً على دعوة وجهت له لخوض لقاءين تجريبيين مع الأخضر السعودي .
وكان منتخب اسود الرافدين للصالات قد بدأ رحلة اعداد منذ شهر تقريبا، تخللتها إقامة عدة معسكرات داخلية، ويسعى جهازه الفني إلى تصعيد كل الجوانب التي من شأنها أن ترتقي بأداء اللاعبين نحو آمال تكرار انجاز التأهل الى المربع الذهبي في النسخة الماضية من بطولة نهائيات كأس آسيا.
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