تعديلات جديدة بشان قرض شراء السيارات

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الاثنين، عن إصداره تعديلات جديدة بشان قرض شراءالسيارات.

وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم اصدار تعديلات جديدة على ضوابط تمويل مرابحة السيارات"، مبينا ان "التعديلات تضمنت بعض الفقرات منها مدة التمويل ست سنوات بدلا من خمس سنوات، وكذلك الحد الاعلى للتمويل 40 مليون دينار بدلا من 30 مليون دينار".

واضاف المصرف ان "التعديلات تضمنت أيضا جعل نسبة المرابحة 5% بعد ان كانت 6%، ولايشترط تقديم الزبون للمصرف هامش جدية اما في حالة رغبته بتقديم هامش جدية بنسبة من قيمة السيارة المراد شراؤها يقيد كتأمينات لدى المصرف وتعتبر دفعة اولى من ثمن الشراء".

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وتابع ان "التعديلات تضمنت الزام طالب التمويل بتقديم كفيل واحد او اكثر يساوي او يزيد صافي راتبه الشهري او مجموع صافي رواتبهم ضعف القسط الشهري للسيارة ".

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في عام 2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.