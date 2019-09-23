بالفيديو: عرض عليها الزواج تحت الماء... فلقي مصرعه غرقا

فقد نشرت الشابة كينيشا أنطوان لقطة فيديو للشاب الأميركي ستيفن ويبر وهو يعرض عليها الزواج من تحت الماء على حسابها في موقع فيسبوك، ثم قالت إنه غرق بعدها مباشرة.

كان ويبر وأنطوان يقيمان في مقصورة خشبية كانت مغمورة جزئيا وسمحت لهما بالتواصل عبر نافدة تحت مياة المحيط الهندي، بحسب ما ذكرت صحيفة "إيفينينغ ستاندارد" البريطانية.



وأظهرت لقطات الفيديو ويبر، من مدينة باتون روج في لويزيانا، وهو يسبح عند النافذة تحت الماء ويحمل رسالة داخل مغلف بلاستيكي شفاف، يطلب فيها من أنطوان الزواج منه.

وخلال الفيديو، كان يمكن سماع أنطوان وهي تضحك بسرور من الاقتراح المفاجئ والغريب.

وجاء في رسالة طلب الزواج "لا أستطيع أن أتنفس لفترة طويلة بما يكفي لأخبرك بكل ما أحبه بك. لكن... كل ما أحبه بك هو أنني أحبك أكثر كل يوم!"

ثم يقلب ويبر الرسالة وفيها عرض الزواج حيث كتب "هل ترضين أن تكوني زوجتي؟ أتتزوجني؟؟؟"