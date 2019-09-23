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محامو النجف يحتجون أمام المحكمة بسبب اعتقال زميل لهم دون مذكرة قبض

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احتج العشرات من المحامين في محافظة النجف، صباح الاثنين، امام محكمة المحافظة بسبب اعتقال زميل لهم دون مذكرة قبض.
وقال مراسل الخليج 365 في النجف، إن العشرات من المحامين في المحافظة نفذوا، صباح اليوم، وقفة امام المحكمة احتجاجا على اعتقال احد المحامين في المحافظة دون مذكرة قبض.

وأضاف المراسل، أن الحاضرين هددوا بمقاطعة الأجهزة القضائية والأمنية في حال تكررت هذه الحالة، لافتا الى أن المحامي المفرج عنه مؤخرا اعتقل اثر دعوة قضائية رفعتها عليه احدى اعضاء مجلس المحافظة.

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