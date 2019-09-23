كل ما تود معرفته عن مواجهة الشرطة والكويت في البطولة العربية

رياضة 2019-09-23 | 09:51 306 مشاهدة تتجه انظار الجماهير العراقية، صوب ملعب كربلاء الدولي، مساء اليوم، لمشاهدة مباراة الشرطة امام الكويت الكويتي في إياب دور الـ32 من "كأس محمد السادس" البطولة العربية للاندية الابطال.



المباراة ستقام على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وستكون منقولة قناة ابو ظبي وسيحاول فريق القيثارة الخضراء، تعويض خسارته 3-1 في مباراة الذهاب هناك بالكويت، إذ تحتاج كتيبة المدرب الكساندر إليتش، للفوز بفارق هدفين او اكثر لضمان التأهل الى دور الـ16 من المسابقة وبخلاف ذلك فإن مشواره سينتهي مبكراً في البطولة.المباراة ستقام على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وستكون منقولة قناة ابو ظبي الرياضية وكثف فريق القيثارة الخضراء، تدريباته خلال الايام السابقة من اجل الوصول الى الجاهزية القصوى لمباراته الحاسمة اليوم.

المحرر: محمد خليل

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