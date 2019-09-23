- 1/2
- 2/2
محسن أمينالإثنين 2019/9/23 12:40 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من الشرطة التونسية - أرشيفية
قُتل شرطي تونسي، الإثنين، في عملية طعن نفذها "متطرف" بمحيط إحدى المحاكم بمحافظة بنزرت شمال البلاد.
وقالت مصادر أمنية تونسية لـ"العين الإخبارية" إن منفذ عملية الطعن مسجل في قائمة الإرهابيين، وينشط في خلايا متطرفة موجودة غرب البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلايا الإرهابية تنشط في عدد من المناسبات التونسية، وتحديدا في المناطق الحدودية مع الجزائر، والتي يتمركز في جبالها الإرهابيين منذ عام 2011.
وأكدت أن قوات الأمن التونسية أطلقت عملية تمشيط واسعة للمنطقة الواقعة في محافظة بنزرت؛ تجنبا لأي ضربات إرهابية أخرى.
وتعيش تونس على وقع الحملات الانتخابية البرلمانية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر قرار بشأنها من المحكمة الإدارية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل سعيد قيس، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 18.4% من الأصوات، يليه نبيل القروي بـ15.58%.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطي تونسي في عملية طعن بمحيط محكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.