إيران تعلن استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة إيران، الإثنين، استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز منذ يوليو/تموز الماضي.
وقال مسؤول حكومي إيراني إنه على الرغم من إنهاء الإجراءات القانونية إلا أنه لم يتحدد بد موعد الإفراج عن الناقلة.
يذكر أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 19 يوليو/تموز الماضي عن احتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.
وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين أكدت شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
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