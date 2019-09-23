اليوم الوطني السعودي والفقر بإيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: جونسون: إيران تتحمل مسؤولية الهجوم على معملي "أرامكو"، وبرلماني سابق: انهيار حزب أردوغان "مسألة وقت"، والجيش الليبي: سنلاحق الدول الداعمة للإرهاب ببلادنا، وعواصف التغيير تقتلع جذور الإخوان في السودان، وفرنسا: هجوم "أرامكو" نقطة تحول بالمنطقة.

كما تقرأون: "همة حتى القمة".. شعار يلهب حماس السعوديين في يومهم الوطني، و"رغم الهزيمة بإسطنبول.. أردوغان يستعد لإعلان يلدريم نائبا له"، ومؤسسات خامنئي تستحوذ على ثروات الإيرانيين.. لا رقابة عليها، هيئة الانتخابات التونسية "قلقة" إزاء استمرار حبس "القروي".

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أما في الاقتصاد، فتطالعون: صحيفة: اتفاق تجاري بين واشنطن ولندن في يوليو 2020، والفقر يطفئ بريق "المجوهرات" في إيران، والاقتصاد السعودي 2019.. نمو قياسي يتخطى تقلبات التجارة والنفط، وبورصة الكويت تحقق أعلى مكاسب منذ انطلاقها.

وفي الرياضة: "نعرف كيف نخرج من أزماتنا".. راموس سعيد بفوز ريال مدريد على إشبيلية.

ويبرز في الفن: كريستيان بيل ينصح خليفته في دور باتمان: "لا تنصت للمحبطين".

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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