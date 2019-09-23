بريطانيا ترجح ضلوع إيران في هجوم "أرامكو" وتتعهد برد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجّحت بريطانيا، الإثنين، ضلوع إيران في الهجوم على معملي شركة أرامكو السعودية، متعهدة برد دبلوماسي قوي. وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب: "نعتقد أنه من المرجح بشكل كبير وقوف إيران خلف الهجوم على معملي شركة أرامكو السعودية". وأضاف راب: "سنعمل على رد دبلوماسي قوي". Advertisements ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار. وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث. فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

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