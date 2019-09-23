الشرطة البريطانية تتعامل مع "طرد مشبوه" بمطار مانشستر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت السلطات البريطانية، الإثنين، حركة الحافلات والقطارات من وإلى مطار مانشستر على خلفية الاشتباه في طرد مريب.

وقالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان: "فُرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر ويتم حث الناس على اتباع تعليمات الضباط".

وأضافت "تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل في الوقت الراهن".

ولم تفد السلطات على الفور بمزيد من التفاصيل حول الواقعة.