سلطان الجابر: العلاقات السعودية الإماراتية محور استقرار المنطقة

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن العلاقات السعودية الإماراتية تشكل نموذجا أخويا يحتذى به في العمل العربي المشترك.

وقال: "تمضي المملكة العربية السعودية الشقيقة قدما في ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات ضخمة أهّلتها لأن تكون لاعبا رئيسيا على الساحة العالمية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية، والجهود الكبيرة التي يبذلها السعوديون في مختلف مواقعهم".

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وأضاف أن العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين تشكل حجر الزاوية في استقرار المنطقة وازدهارها، وضمان أمنها وأمانها، ورفاه شعوبها؛ حيث كانت لهذه العلاقة انعكاسات إيجابية مباشرة على العديد من القضايا والملفات التي تهم البلدين والمنطقة بشكل عام.

وأوضح أن العلاقة السعودية الإماراتية تستند إلى أسس قوية وجذور ضاربة؛ إذ إن الشعبين الشقيقين يجمعهما رابط وثيق وإيمان قوي بقيم التكاتف والتلاحم وأن الهدف واحد والرؤية واحدة والمصير مشترك.

وأوضح أن ذلك نظرا للرعاية والاهتمام الكبيرين من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية.

وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89، تقدّم الدكتور سلطان الجابر بخالص التهاني والتبريكات إلى السعودية قيادةً وحكومةً وشعبا، مؤكدا أن احتفال الإمارات بهذه المناسبة نابع من القلب ويجسد علاقات الأخوة.