مقتل فوزي الهويملي رئيس مركز محكمة الاستئناف التونسية

جدة - عمرو شويل تونس- الخليج 365:

قتل اليوم الاثنين فوزي الهويملي رئيس مركز محكمة الاستئناف في بنزرت بعد تعرضه لعملية طعن. وبحسب التقارير فقد تمكنت الشرطة التونسية من اعتقال منفذ عملية الطعن وانتشار أمني مكثف في محيط محكمة بنزرت.

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وأعلنت وزارة الداخلية مقتل عون أمن وإصابة عسكري في عملية طعن قرب محكمة في بنزرت شمال البلاد.

وذكرت في بيان على موقعها الإلكتروني أن “شخصا قام صباح اليوم الاثنين بطعن عون أمن قرب مقر محكمة الاستئناف ببنزرت، ما أسفر عن استشهاده، كما قام بالاعتداء على عسكري”.

وأضافت أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية،فيما لا تزال الأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء.