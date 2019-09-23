شاهد .. طلاب عدن يحتفلون بـ #اليوم_الوطني89_للسعوديه

الإثنين 23 سبتمبر 2019

اليوم الوطني

كتب الخليج 365

رفع طلاب المدارس في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، أعلام المملكة العربية السعودية، إحتفالاً باليوم الوطني 89 .



وقال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، في تغريدة له بتويتر، "هؤلاء الطلاب ليسوا في السعودية .. إنهم في عاصمة الجنوب عدن يحتفلون مع مدرسيهم باليوم الوطني لمملكة الخير والعطاء" .

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وأضاف "عهد قطعناه "سنعلم أجيالنا الوفاء للسعودية والإمارات ودول التحالف وكل من وقف مع الجنوب" وكما فدونا بالروح سنفديهم بالروح" .

ويحتفل الشعب السعودي، في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود .

يتم الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية من خلال إقامة الحفلات والمهرجانات التي تقام كل عام، وأيضاً عمل مختلف الأنشطة الثقافية، ويتم إقامة الاحتفالات في الجامعات والمدارس والأماكن العامة التي يلقى فيها خطابات تبين مدى أهمية هذا اليوم في المملكة، ويتم إطلاق الأغاني والأناشيد الوطنية، والرقصات الفلكلورية، ويتم عمل تخفيضات وخصومات كبيرة في هذا اليوم في جميع المتاجر والمحلات والمطاعم والشركات السياحية والفنادق وغيرهم، فيكون هذا اليوم مميز جداً.

تم تصميم شعار لليوم الوطني رقم 89 من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وهو همة حتى القمة، ويوجد أعلى هذا الشعار لون أخضر وهذا اللوم يرمز إلى لون العلم الخاص بالمملكة العربية السعودية، أما أسفل الشعار يوجد جملة اليوم الوطني السعودي 89، وهذا الشعار يتم تداوله الآن على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك، وذلك بناءً على طلب المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار هذا الشعار لكي يوجه الضوء إلى الوحدة الوطنية التي طورت من مستوى البلاد.