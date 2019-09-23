جونسون: إيران تتحمل مسؤولية الهجوم على معملي "أرامكو"

الإثنين 23 سبتمبر 2019

جونسون

كتب متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت نفط سعودية، مشيرا إلى أن لندن ستعمل مع حلفائها للرد المشترك على هذه الهجمات.



وأضاف جونسون للصحفيين على متن الطائرة خلال مغادرته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "المملكة المتحدة تنسب المسؤولية بدرجة عالية جدا من الاحتمال لإيران على هجمات أرامكو. نعتقد أنه من المرجح للغاية أن تكون طهران مسؤولة بالفعل عن هذه الهجمات".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين والأوروبيين لبناء استجابة تحاول إزالة التوترات في منطقة الخليج العربي".

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ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري، قال جونسون إنها تراقب عن كثب اقتراحا من الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد للمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية.

وأردف: "من الواضح أنه إذا طلب منا، سواء من السعوديين أو من قبل الأمريكيين، القيام بدور فسوف نفكر في الطريقة التي يمكن أن نستخدمها".

وأشار جونسون إلى أنه سيناقش تصرفات إيران في المنطقة خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، فضلاً عن الضغط من أجل إطلاق سراح العديد من الإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين قال إنهم محتجزون "بصورة غير قانونية وغير عادلة".

وفجر السبت قبل الماضي، تعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.