شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: إيران تقف خلف الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية، في تصريحات أدلى بها لصحفيين يرافقونه إلى نيويورك.

وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة «يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو» مجموعة النفط السعودية العملاقة التي تدير الموقعين المستهدفين، وفق ما نقلت عنه وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية اليوم (الاثنين).