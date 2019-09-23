اعتصام لأصحاب سيارات الأجرة في ساحة خليل مطران ببعلبك احتجاجا على عدم السماح لهم بتوقيف سياراتهم

نفّذ أصحاب سيارات التاكسي اعتصامًا في ساحة خليل مطران في بعلبك، احتجاجًا على عدم السماح لهم بتوقيف سياراتهم في الساحة.
ولفت المفتي الشيخ بكر الرفاعي، الّذي شارك في الاعتصام، أنّ "هذا الشهر شهر المدارس والمونة والوضع المعيشي صعب جدًّا، وكنّا نتوقّع على الدولة تسهيل أمور المواطنين، وإذ نفاجأ بتوفيق عدد كبير من سيارات الأجرة وتحرير محاضر ضبط بحقّهم تفوق قدرتهم على دفعها، لأنّهم لا يملكون لوحات عموميّة وليس باستطاعتهم شرائها، وهم غير قادرين على دفع محاضر الضبط".
وطالب وزارة الداخلية والبلديات بـ"حلّ هذه المشكلة اليوم"، مهدّدًا بـ"قطع مداخل المدينة غدًا وتوقيف كلّ السير إلى المدينة".
بدوره أكّد راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، "ضرورة حلّ هذه المشكلة لأنّ أصحاب السيارات ليس لديهم قدرة على شراء اللوحات العمومية"، محذّرًا من "التصعيد غدًا".
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