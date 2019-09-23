اعتصام لأصحاب سيارات الأجرة في ساحة خليل مطران ببعلبك احتجاجا على عدم السماح لهم بتوقيف سياراتهم

نفّذ أصحاب سيارات التاكسي اعتصامًا في ساحة خليل مطران في ​بعلبك​، احتجاجًا على عدم السماح لهم بتوقيف سياراتهم في الساحة.

ولفت المفتي الشيخ ​بكر الرفاعي​، الّذي شارك في الاعتصام، أنّ "هذا الشهر شهر المدارس والمونة والوضع المعيشي صعب جدًّا، وكنّا نتوقّع على الدولة تسهيل أمور المواطنين، وإذ نفاجأ بتوفيق عدد كبير من سيارات الأجرة وتحرير ​محاضر ضبط​ بحقّهم تفوق قدرتهم على دفعها، لأنّهم لا يملكون لوحات عموميّة وليس باستطاعتهم شرائها، وهم غير قادرين على دفع محاضر الضبط".

وطالب ​وزارة الداخلية والبلديات​ بـ"حلّ هذه المشكلة اليوم"، مهدّدًا بـ"قطع مداخل المدينة غدًا وتوقيف كلّ السير إلى المدينة".

بدوره أكّد راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​الياس رحال​، "ضرورة حلّ هذه المشكلة لأنّ أصحاب السيارات ليس لديهم قدرة على شراء اللوحات العمومية"، محذّرًا من "التصعيد غدًا".