وفاة مواطن اثر سقوطه من شرفة منزله في صيدا

توفي المدعو (سامر .ج) 32 سنه، سقط من على شرفة منزله في الطابق السابع في محلة الهلالية في صيدا حيت توفي على الفور . هذا وحضرت ​القوى الامنية​ والطبيب الشرعي والادله الجنائيه لمعرفة ملابسات سقوطه

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