ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "فصيلة ​أنطلياس​ أوقفت في ​جل الديب​ المدعو "ح. ج." وهو لبناني من مواليد عام 1992، على متن دراجته دون لوحات بعد مطاردته، وبتفتيشه ضُبطت معه كميّة كبيرة من ​المخدرات​ كان يروّجها في المكان".

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كانت هذه تفاصيل خبر فصيلة أنطلياس أوقفت شخصا بجل الديب وضبطت معه كمية كبيرة من المخدرات كان يروجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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