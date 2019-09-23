تجمع عدد من الباصات على اوتوستراد ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "تجمع عدد من الباصات لنقل الركاب على اوتوستراد ذوق مصبح باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة".
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