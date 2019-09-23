أندونيسيا: خلل في تصميم "بوينغ 737" وراء تحطم رحلة لايون إير









اسماء السيد - نيويورك: تشير استخلاصات أولية توصلت إليها السلطات الأندونيسية إلى أن مشكلات في تصميم طائرة "بوينغ 737 ماكس" والإشراف عليها لعبت دورًا كبيرًا في تحطم طائرة شركة "لايون إير" قبالة سواحل أندونيسيا في 2018، على ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد.

تابعت الصحيفة الاقتصادية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني أن التقرير الذي يتوقع نشره رسميًا في مطلع نوفمبر ينسب الحادث كذلك إلى سلسلة من الأخطاء في قيادة الطائرة والمشكلات المتصلة بصيانتها.

وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" الأندونيسية للرحلات المتدنية الكلفة بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر إلى سقوط 189 قتيلًا. وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية بعيد إقلاعها من أديس أبابا موقعة 157 قتيلًا.

علق استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" منذ ستة أشهر. وأشارت التحقيقات الأولية في الحادثين إلى نظام التحكم الآلي بالطيران "إم سي إيه إس" المصمم خصيصًا لطائرة "737 ماكس".

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ذكرت الصحيفة أن المحققين الأندونيسيين قد يبدلون استخلاصاتهم التي تقاسموها في الوقت الحاضر مع الهيئة الفدرالية الأميركية للملاحة الجوية والهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل. ومن المقرر أن يتوجه مندوبون أميركيون إلى أندونيسيا في نهاية الشهر لمناقشة المسألة.

عدد المحققون أكثر من مئة عامل ساهمت في الكارثة الجوية. من جهتها أكدت شركة بوينغ في اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس أنها "تواصل تقديم دعمها للتحقيق" الذي تجريه السلطات الأندونيسية، فيما امتنعت هيئتا الملاحة الجوية وسلامة النقل عن الإدلاء بأي تعليق.

أضافت الصحيفة أن هيئة سلامة النقل ستعلن "قرابة نهاية الشهر" عن سلسلة توصيات تتراوح بين تعزيز كفاءات القيادة اليدوية لدى الطيارين وتحسين آلية مصادقة هيئة الملاحة الجوية على تصاميم الطائرات الجديدة.

كما تصدر مجموعة من الهيئات التنظيمية الدولية شكلتها هيئة الملاحة الجوية الأميركية خلال الأسابيع المقبلة تقريرًا سيتضمن انتقادات للعلاقات بين بوينغ والهيئة.

