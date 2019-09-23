بعد 22 عام على مقتل الأمير ديانا.. السائق الصامت يدلي بشهادته

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press السائق الصامت في حادث الأميرة ديانا يدلى بشهادته

خرج سائق فيتنامي اصطدمت سيارته بسيارة الأميرة ديانا ليلة مقتلها 31 أغسطس 1997، عن صمته بعد الحادث المفجع.

وتحدث لي فان ثانة للمرة الأولى عن الحادث الذي لا يزال يكتنفه الغموض، قائلا إنه كان يقود سيارته من طراز "فيات" بيضاء اللون وقت وقوع الحادث في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال لي إن مسؤولين فرنسيين طلبوا منه عدم الحديث عما حصل ليلة الحادث، خاصة عندما طلبت منه السلطات في لندن الإدلاء بشهادته.

وكانت هناك أنباء عن وجود صلة بين لي وقضية الأميرة ديانا، خاصة أن المحققين وجدوا آثار طلاء أبيض على سيارة الأميرة ديانا، كما أن والد السائق كان قد أعلن أن ابنه أصلح سيارته بعد الحادث.

وتوفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس 1997، بعدما اصطدمت سيارتها بدعامة إسمنتية في أحد أنفاق باريس، وقتل في الحادث أيضا صديقها المصري، دودي الفايد، وسائقها هنري بول، ونجا سائق آخر يدعى تريفور جونز، وأصيب فقط بجروح.

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لكن قبل هذا الحادث، كانت السيارة تعرضت لاحتكاك بسيط بسيارة لي، والذي أكد أن الأمر بسيط، ولم يعرف وقتها ما إذا كان هذا الاحتكاك له صلة ولو بسيطة بالحادث.

وطالب إعلاميون بإرسال هذه الشهادة إلى السلطات الفرنسية والإنجليزية، واعتبارها طلبا رسميا لإعادة فتح التحقيق في هذه القضية.

وقال ممثل دودي الفايد، مايكل مانسفيلد كيو سي، إن "هناك علامة استفهام حقيقية هنا لأن السلطات الفرنسية كانت حريصة بشكل خاص على ضمان إلقاء اللوم على المصورين (الذين كانوا يطاردون سيارات ديانا لالتقاط صور لها برفقة دودي الفايد)".

لكن لي أكد أنه بريء من احتمال تورطه في مقتل ديانا، وأنه مستعد للتحدث مع المحققين البريطانيين إذا أرادوا.