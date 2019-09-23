تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عقار الربو الذي يترك أثار مدمرة على أعصاب الإنسان

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن التحذير صدر بشأن دواء "مونتيلوكاست"، المخصص لعلاج الحالات المستعصية من مرضى الربو.

ويشير التحذير، الذي أصدرته وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا، إلى ضرورة إبلاغ المرضى بأن الدواء "يترك آثارا سلبية على أعصاب الإنسان، تتمثل في الهلوسة واستحضار الأفكار ذات الطابع الانتحاري".

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وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن شكاوى لمرضى في بريطانيا، بينهم أطفال، بشأن دواء هذا المرض، حيث قال مرضى إنهم "تعرضوا لكوابيس شاهدوا فيها أمورا بشعة" لدى تناوله، وعندما يستيقظون "تسيطر عليهم أفكار بشأن الانتحار وإنهاء حياتهم".

وعادة ما يلجأ المرضى إلى استخدام هذا العقار، لكونه فعالا للغاية في مواجهة نوبات الربو الشديدة.

ويشير التحذير إلى أن على الأطباء "اتخاذ قرار صرف الدواء للمرضى بعناية، بحيث يوازنون بين فوائد العلاج السريعة ومخاطر الاستمرار فيه".