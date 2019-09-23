شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"محلية البرلمان": فتح ملف تقنين وضع اليد وسرقة أغطية البالوعات بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الأخير للبرلمان يشهد إلقاء الضوء على عدد من الملفات الهامة، ومنها على سبيل المثال تطوير منظومة المواقف العشوائية، وساحات الانتظار، وتطوير منظومة القمامة، والتصدى للأسواق والباعة الجائلين، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات له أن اللجنة لديها العديد من الملفات أيضا، منها خطة الإصلاح بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تعمل عليها الدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، خاصة وأن بعض الإدارات بالمحافظات بها نقص شديد للموارد البشرية، ولهذا سيحظى هذا الملف باهتمام كبير خلال الفترة المتبقية للبرلمان، وسيتم الخروج بتوصيات مُلزمة.

وأشار العميرى، إلى أن ملف النهوض بالخدمات والمرافق من الملفات الهامة أيضا، ولهذا ستبحث اللجنة ملف مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة لفتح قضية سرقة أغطية البالوعات للتصدى لظاهرة سقوط الأطفال وحالات الوفيات، ثم تسليم تقرير اللجنة بشأن زيارتها الميدانية الأخيرة لمحافظة مطروح، والتوصيات بشأن عدد من الملفات الخاصة بالزيارة، سواء ملف تقنين وضع اليد، والصرف الصحى، ومياه الشرب، والحيز العمرانى للقرى بالمحافظة.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر المقبل.