شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: وعى المصريين أسقط مُخططات قوى الشر.. وكل خائن سيُحاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد الخير لمصر وشعبها، لافتا إلى أن تلك الجماعة تسعى لإسقاط الدولة المصرية عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة، وشن وتنظيم الحملات المسعورة.

وأضاف الفقى أن الشعب المصرى، أثبت أنه على قدر كبير من اليقظة والوعى، وأنه لن ينساق وراء دعوات المحرضين على الوطن، قائلا: "المصريون دائما ما يثبتون أنهم خط الدفاع الأول عن وطنهم وقواتهم المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية بوعيهم وتحملهم المسئولية الوطنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تستهدف هدم الوطن".

وأكد النائب، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى تكرار سيناريو يناير 2011، إلا أن وعى الشعب المصرى أفشل مخططهم الخبيث، لافتا إلى أن جماعة الإخوان تسعى إلى نشر الفوضى وهدم مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أن كل من يدعم الإخوان فى الحرب ضد مصر وتدمير الوطن خائن، وستتم محاسبته فى الوقت المناسب.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل كامل الإمكانيات والقنوات المتاحة لها فى محاولة نشر الشائعات والأكاذيب لزعزعة استقرار الوطن وثقة الشعب المصرى فى الرئيس السيسى والجيش الوطنى، ومؤسسات الدولة المتماسكة والقوية بفضل القيادة السياسية الحكيمة، مشيرا إلى أن هناك قوى خارجية لها أجندات تريد أن تعبث بأمن مصر واستقرارها وتخريب المنطقة بأسرها.