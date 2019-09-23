شكرا لقرائتكم خبر عن وفد النواب بـ"نيويورك" يلتقى الجالية المصرية ورجال الأعمال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن وفد من النواب التقى أمس مع الجالية المصرية بنيويورك لدعم وتوضيح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمم المتحدة بانعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تؤكد أن مصر عادت لمجلس إدارة العالم بالمشاركة السادسة المتوالية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته الثنائية مع مختلف دول العالم.

ولفت "أبو العلا"، أن المصريين حرصوا على الحشد والتواجد بالشارع لمؤازرة ومساندة الرئيس، كما سيلتقى الوفد اليوم مجموعة من رجال الأعمال فى نيو ديلهى أو ميريلاند وفلوريدا والعاملين بالمنطقة المحيطة لمناقشة الوضع المصرى المستقر الداعم للقيادة السياسية، معتبرا أن التجمع الدولى خلف الرئيس يعطى مصداقية لما يدور فى مصر.

وأشار إلى أن تواجد الرئيس سيطرح فيه كل القضايا التى تهم العالم كله وطلبات القارة السمراء من الدول الإقليمية، كما يعلن دعمه لكل القرارات التى صدرت فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا أن تواجد "النواب " اليوم بنيويورك هو حائط صد ليكون دليل عن تمثيل الشعب خلف قيادته السياسية.

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وشرح "أبو العلا " خلال لقائه بالجالية المصرية، حقيقة ما يحدث فى مصر وما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية فيه لضرب استقرار الدولة، مؤكدا أن التواصل بين الجاليات المصرية والشارع المصرى وعدم الاكتفاء بالتواصل الرسمى، ضرورة وهو ما نعمل على تحقيقه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن وفد "النواب" المتواجد فى نيويورك يشمل النائب أيمن أبو العلا، والنائب حسين أبو جاد والنائب عماد جاد، وعدد آخر.

كما أن أعضاء الجالية المصرية فى نيوريوك، حرصوا لليوم الثالث على التوالى، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية، بالإضافة للترحيب بزيارة الرئيس علي هامش مشاركته فى انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.