شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تقرير منتدى الاقتصاد العالمى يؤكد تقدم قطاع السياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية قطاع السياحة، كقطاع دافع للنمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل وتنمية المجتمع، مشيرا إلى أن تقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة الصادر لعام 2019، هو أكبر دليل على تقدم القطاع السياحى فى مصر، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.

وأضاف النائب فى بيان، أن السياحة صناعة تصديرية تجلب من 10 إلى 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن تحديث وتنويع منصات الترويج للمقصد السياحى، فى ضوء ما تملكه مصر من مزيج فريد وعبقرى وساحر من المنتجات السياحية، كان سببا رئيسيا فى زيادة معدلات السياحة الوافدة.

وأكد متولى، أن تطوير المشروعات الأثرية وافتتاح المتاحف وخاصة المتحف المصري الكبير، إضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، تمثل عامل جذب لمصر، ويزيد من النمو الاقتصادي والسياحي أيضًا، حيث تعد دليلا على الاستقرار والأمن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالخدمات السياحية مثل الشركات والمحلات والفنادق السياحية المختلفة، وبذل مزيد من الجهد لتطوير السياحة الثقافية والأثرية والعلاجية، مؤكدا أهمية تغيير استراتيجية الترويج السياحى التى تعتمدها مصر، وعدم التركيز على معيار السعر الأرخص الذى لا يحقق العوائد المطلوبة، مع ضرورة التوجه لأسواق جديدة، دون أن يكون ذلك على حساب الوجهات التقليدية، التى ترتبط وجدانيا بالمقاصد المصرية.