روسيا: إلقاء القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):
ذكر مسؤول قضائي في مدينة نيجنفارتوفسك الروسية، إنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أن لهم صلة بتنظيم "داعش"، المحظور في روسيا.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين عن يوليا باريشيفا، مساعدة رئيس محكمة نيجنفارتوفسك، بإقليم خانتي مانسيسك، وسط البلاد، القول: "وضعت المحكمة المشتبه بهم قيد الاحتجاز لمدة شهرين. تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم الثلاثة يوم 20 من سبتمبر، واعتُقل الثالث يوم 21 من نفس الشهر".
وبحسب أحد المصادر المعنية بإنفاذ القانون، جرى مصادرة أسلحة ومنشورات محظورة كانت بحوزة المشتبه بهم.
وأفادت وزارة الداخلية الروسية الاسبوع الماضي بأن قوات الشرطة، بالتعاون مع الأمن الاتحادي، اكتشفت خلايا سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في 17 منطقة روسية خلال العام الحالي.
وأشارت تقارير روسية إلى أنه تم تسجيل 972 جريمة ذات طابع إرهابي خلال النصف الأول من العام الحالي.
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